Covid-19 : "FG for DJs" : Radio FG aide 10 000 DJs Français

Près de 10 000 DJs professionnels français, privés d’activités et d’alternatives, font face à une grande détresse sociale sans précédent. En dépit des aides de l’État en faveur des auto-entrepreneurs et des micro-entreprises, de nombreux DJs sont plongés dans la précarité sans perspective de retour à la normale avant de nombreux mois. L’absence d’un statut réel de la profession de DJ précarise davantage ces artistes. Radio FG se mobilise pour eux et lance l’opération de collecte de dons "FG for DJs"."C'est un appel à la solidarité pour recueillir les dons des Français, des entreprises liées à la scène électro, sans oublier les grands artistes qui soutiennent la scène qui les a fait émerger. Les dons s’effectueront sur la plateforme HelloAsso , choisie pour son accompagnement du monde associatif et qui ne prélève aucune commission sur les fonds récoltés. Le donneur pourra aussi prétendre à une défiscalisation partielle" explique FG.