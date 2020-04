Covid-19 : Deezer analyse les comportements de ses utilisateurs depuis le début du confinement

Avant la période de confinement, Deezer observait des pics d’écoute réguliers le matin entre 6h et 9h et le soir à partir de 18h (moments consacrés aux déplacements en transports en commun ou en voiture). Ces tranches sont en baisse d’environ 20%. Dorénavant, les flux sont plus homogènes, les utilisateurs écoutant plus de contenus en continu, de 10h à 17h en semaine et pendant le week-end. Après une baisse générale des streams d’environ 10% suite à l’annonce du confinement, les écoutes sont en hausse depuis fin mars et sont en train de se stabiliser.