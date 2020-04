Covid-19 : Champagne FM soutient financièrement les soignants

Champagne FM se mobilise chaque jour et appelle à la générosité de ses auditeurs en relayant les cagnottes et autres mouvements de solidarité mis en place en Champagne-Ardenne pour venir en aide au personnel soignant, mais surtout elle montre l’exemple. La semaine dernière, Champagne FM a directement offert plus de 1000 € à l’Association Soins aux Professionnels en santé. Et, depuis quelques jours, Champagne FM poursuit son initiative. Les dons du "Cash Code Solidaire" seront en faveur du Centre Hospitalier Universitaire de Reims et de ses 7 500 soignants.