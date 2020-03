Covid-19 : Champagne FM encore plus proche de ses auditeurs

"Toutes les dispositions ont été prises pour éviter toute forme de promiscuité", insiste Thierry Steiner, directeur général. "Animateur et journaliste travaillent dans deux studios différents. Et les locaux sont désinfectés plusieurs fois par jour. Tout le reste du personnel, moi-même compris a basculé en télétravail il y a une semaine".

Plus que jamais, Champagne FM est à l'unisson de la vie quotidienne de ses auditeurs. "Dans cette période exceptionnelle, les réseaux sociaux complètent l'antenne, augmentent le lien avec nos auditeurs et enrichissent chacun des speaks de belles histoires de vie en confinement", explique Thierry Steiner. "Chacun y va de ses bons plans, de ses astuces pour vivre au mieux ces semaines étranges. Nos auditeurs gardent le sens de l'humour et surtout de la solidarité."