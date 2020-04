Covid-19 : Alouette sonne la mobilisation générale

Des artistes se succèdent sur l'antenne et répondent aux questions de Maxime et Julie, entre 8h30 et 9h. C’est ainsi que Pascal Obispo était en direct le 3 avril pour parler de la sortie du titre "Pour les Gens du Secours" enregistré en confinement avec Florent Pagny et Marc Lavoine. Clara Luciani, en direct depuis son lieu de confinement en Ecosse, a répondu mardi dernier aux questions de Maxime et Julie. Le 10 avril, c’était au tour de Zazie de nous présenter son nouveau titre "Après la pluie" depuis son lieu de confinement, puis Christine & The Queens le 14 avril et, hier matin, Boulevard des Airs.