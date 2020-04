Covid-19 : Albert Spano (RFM) : "On n'a pas changé l'horloge"

Quel est le quotidien d'un animateur d'une émission matinale sur une radio musicale nationale pendant la période de confinement ? Albert Spano, animateur sur RFM, a ouvert les portes, à La Lettre Pro de la Radio, de son domicile d'où il réalise l'émission chaque matin, à distance avec ses co animateurs, Elodie Gossuin et Marc-Antoine Le Bret, eux-mêmes confinés chez eux. Installé dans sa chambre, pour une meilleur accoustique, il se félicite de la rapidité de la mise en place du matériel par les équipes techniques de la station et se confie sur cette nouvelle façon... provisoire de faire de la radio.