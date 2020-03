Covid-19 : À Montpellier, Radio Clapas modifie ses programmes

Première partie de la journée entre 10h et midi intitulée "Confinés mais cultivés". Le seconde partie de ce programme spécifique, entre 14h et 16h est dénommée "Confinés mais citoyens".

Le matin, Radio Clapas diffuse des reportages retraçant l’histoire de toutes les musiques à travers les 150 dernières années, accompagnés de biographies de musiciens célèbres de Mozart à nos jours. Puis la rédaction de Clapas se mobilise pour informer des initiatives locales et continuer de vous donner de l’info locale notamment à travers le quotidien des personnalités de la ville et de tout univers avant de diffuser des concerts inédits de groupes locaux du jazz au rock, de 1978 à nos jours.