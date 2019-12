Coup dur pour Kiss FM qui doit annuler son "Kiss FM Winter Live"

Comme chaque année, à quelques jours de Noël, Kiss FM propose son "Kiss FM Winter Live". Ce concert devait se dérouler ce jeudi 19 décembre à 20h à l’Estérel Aréna de Saint-Raphaël. Au programme de ce "Kiss FM Winter Live" : Tom Walker, Léonie, Philippine, Sound of Legend, Tibz, et Jean-Baptiste Guégan. Sauf que, tous n'ont pas pu décoller de Paris pour rejoindre Saint-Raphaël à cause d'une grève des contrôleurs aériens. Kiss FM a pris la décision d'annuler son événement.