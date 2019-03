Coup d'envoi des 10e Radiodays Europe à Lausanne

Après Vienne, Amsterdam, Paris, Milan, Dublin, Berlin, Barcelone, et Copenhague, les Radiodays Europe s'installent en Suisse. Lausanne, capitale olympique accueille la rencontre annuelle de l'industrie de la radio jusqu'à mardi.

Plus de 1500 participants venus de 62 pays sont attendus cette 10ème édition dans le flambant neuf SwissTech Convention Center sur le campus de l'EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne). La manifestation, dont l'entrée est payante (780 €), se positionne comme "le point de rencontre de l'industrie européenne de la radio, privée et publique, et une destination pour les radios du monde entier". Pays francophone oblige, la traduction anglais-français de la plupart des conférences sera assurée avec le soutien des Médias Francophones Publics (MFP). Ce dimanche est consacrée au lancement des premiers ateliers et de Radiodays Woman réunissant les femmes les plus influentes de l'industrie de la radio.