Coup d'envoi de la 6e édition des "Étoiles Radio Contact"

L’année dernière, les plus de 52 000 étoiles récoltées ont permis à l’association d’offrir des moments de bonheur aux enfants tout au long de l'année. Grâce à la mobilisation de tous les donateurs, Pêcheur de Lune a organisé des sorties mémorables pour des centaines d’enfants à Disneyland Paris, Walibi, Aventure Parc et Mini-Europe, mais aussi des sessions de karting, une visite de l’exposition Lego et des avant-premières au cinéma…Le site internet, conçu par l'entreprise liégeoise Deuse, permet de voir le compteur d’étoiles mis à jour en temps réel et de soutenir l'initiative en quelques clics. Depuis la mise en ligne du site (voir ICI ), la barre symbolique des 5 000 étoiles a été très vite dépassée. Une première étape qui laisse présager un record sans précédent.