Coup d’envoi de la 31ᵉ édition du Prix franceinfo de la BD

Pour les amateurs de bande dessinée et de journalisme, les dimanches 5 et 12 janvier, Jean-Christophe Ogier présentera dans les "Experts livres" sur franceinfo les titres en compétition pour cette 31ᵉ édition. Ces chroniques, diffusées à 8h50, 11h50 et 14h50, permettront de plonger dans des œuvres qui conjuguent dessin, narration et actualité.

Le nom du lauréat ou de la lauréate du Prix franceinfo de la BD d’actualité et de reportage 2025 sera révélé à la mi-janvier sur franceinfo et sur son site internet.