Côte d'Ivoire : l'audience de la TV et d'Internet à Abidjan

Par ailleurs, 51.7% des personnes interrogées ont déclaré s’être connectées à Internet la veille. L’usage des réseaux sociaux reste élevé, avec 64,7% d’individus inscrits sur au moins un réseau social ; Facebook arrive toujours en tête suivi d’Instagram, de Twitter puis de LinkedIn. Parmi ces inscrits à un réseau social, 46.8% déclarent s’y connecter tous les jours ou presque.

Médiamétrie et sa filiale Omedia ont conduit cette étude dans les dix communes qui composent Abidjan du 09/01 au 24/01, puis du 06/02 au 21/02 et enfin du 06/03 au 21/03/2022. Les enquêtes ont été réalisées en face à face en 3 vagues de 16 jours auprès de 1 693 personnes de 15 ans et plus représentatives de la population vivant à Abidjan.