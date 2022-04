Contact FM : un partenariat avec la tournée "Back to Basic 2000"

Contact FM met en place un dispositif pour ses auditeurs en offrant des places en Carré Or pour les dates de sa région et en recevant les artistes incontournables des années 2000 lors d’une émission spéciale en direct du Zénith de Lille le 13 mai de 17h à 19h avec Nico et Lily les animateurs de la matinale. "Cette tournée est incontournable pour une radio comme Contact FM. Les titres des années 2000 sont totalement en adéquation avec nos auditeurs qui ont grandi et chanté avec ces artistes" précise Johann Antigny, directeur des Antennes.

Cette tournée passera par le Zénith de Lille (le 13 mai) et par le Zénith d’Amiens (le 14 mai). "Le Meilleur des années 2000" est aussi à retrouver sur Contact FM, le samedi de 20h à 22h et sur la nouvelle webradio "Contact Story" disponible sur mycontact.fr et sur l’application.