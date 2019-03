Contact FM prépare un nouveau concert privé

C’est la quatrième fois que Contact FM et la ville de Coquelles s’associent pour l’organisation d’un Contact VIP. La première édition du 20 avril 2017 avait réuni Claudio Capéo et Gavin James. La deuxième édition du 2 mars 2018 proposait quand à elle, Maître Gims et Vitaa. Enfin, la 3e édition du 26 octobre 2018 réunissait Slimane, Diva Faune et Trois Cafés Gourmands dans une ambiance électrique.

Cette fois-ci, les 1 300 auditeurs applaudiront Amel Bent, Jérémy Frérot et le groupe Arcadian.