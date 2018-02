Contact FM organise un concert "ultra privé"

Après avoir reçu Vianney, Julien Doré, Amir, Imany, Gavin James, Claudio Capéo ou encore Biglfo et Oli et Calogero, Contact FM donne rendez-vous à ses auditeurs pour applaudir Arcadian, Black M, Lisandro Cuxi, Lenni Kim et Shanguy. Plus de 2 000 auditeurs privilégiés auront le plaisir de retrouver ces artistes en live. Ce Contact VIP est uniquement ouvert sur invitation. Des invitations à gagner en envoyant VIP par SMS au 7 14 15 (0.75€ + prix d'un SMS).