Constance Benqué évoque une "reconquête de l’audience"

"Il faut toujours être prudent. Mais nous sommes tout de même très heureux d’avoir entamé cette reconquête de l’audience. En septembre-octobre 2019, nous avions déjà stoppé la baisse et même progressé légèrement de 0.2 point. Et, entre novembre et décembre 2019, nous avons regagné 0.8 point par rapport à la précédente vague, soit un gain de 428 000 auditeurs" a notamment souligné Constance Benqué. "C’est le résultat de plusieurs choses. Nous avons essayé de faire une grille cohérente pour que l’auditeur retrouve l’Europe 1 qu’il aime. Nous nous sommes adressés de nouveau à la cible naturelle d’Europe 1 ; les 25-59 ans et les CSP+. Et nous leur avons apporté ce qu’ils recherchent: de l’information, du divertissement et de la culture".