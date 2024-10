Congrès du SNRL : "un rendez-vous pour l’avenir des radios associatives"

Avec des conférences, tables rondes, ateliers interactifs, et une plénière centrale, le programme de cette année mettra en lumière l’engagement des radios libres envers la communication sociale de proximité et leur rôle essentiel pour le pluralisme et la diversité des médias locaux. L’accent sera également mis sur les défis que pose la transition vers le numérique, alors que les radios locales cherchent à s’adapter et à assurer leur pérennité face à l’essor du podcast, du streaming, et du DAB+.Les participants au Congrès bénéficient d’opportunités d’échange grâce à des ateliers dédiés, comme "La Boîte à Idées", espace de partage d’expériences et de bonnes pratiques, qui favorise la réflexion collective et la croissance des compétences au sein du secteur radiophonique (lire également ICI ).