Le SNRL dévoile le programme de son congrès annuel

Le congrès démarrera le mercredi 6 novembre avec une table ronde dédiée aux enjeux éducatifs et citoyens. Au programme, des discussions sur la façon dont les radios associatives contribuent à l’éducation aux médias en milieu scolaire et auprès des publics locaux. En soirée, un cocktail dinatoire permettra de renforcer les liens entre participants, en soulignant l’importance de cette mission dans un contexte de défiance envers les médias mainstream​.

La journée de jeudi est marquée par une série de tables rondes et conférences publiques. Les radios locales, souvent situées dans des zones rurales et périurbaines, jouent un rôle majeur dans la cohésion sociale, la valorisation des cultures locales et le lien intergénérationnel. Un des moments forts est la plénière centrale sur l’avenir de la communication sociale de proximité, questionnant le modèle économique des radios associatives face aux plateformes numériques et à la concurrence des médias nationaux. Une autre table ronde explorera les équilibres nécessaires entre radios associatives et politique, en rappelant l'importance du pluralisme dans leurs programmations et la lutte contre la polarisation des opinions​.