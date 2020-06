Confinement : les Français ont battu leur record de présence devant la TV, le 22 mars

Les plateformes de vidéo à la demande par abonnement - Netflix, Amazon, Disney, et autres- sont les grandes gagnantes de cette situation si particulière", estime même Hervé Godechot. "Il y avait en gros 4 millions d'utilisateurs avant le confinement, et aujourd'hui, après le déconfinement, ils sont toujours 6 millions. Cette progression on la retrouve également dans la durée d'écoute, qui est en hausse chez les moins de 50 ans, même avec le déconfinement." Une tendance "particulièrement vraie chez les jeunes, qui regardaient ces plateformes 2h05 avant, et qui les regardent 2h38 maintenant", selon le membre du CSA. Preuve de ce succès : Disney+, la plateforme lancée début avril, en plein confinement, et qui réunit tous les Walt Disney, les Pixar ou encore les Marvel dans un même catalogue, a grimpé jusqu'à la deuxième marche du podium des plateformes préférées des Français, derrière Netflix, en seulement un mois.