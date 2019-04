Comment vendre plus de campagnes annuelles STRATÉGIE COMMERCIALE



L’une de ces techniques consiste à expliquer l’intérêt d’une stratégie marketing annuelle basée sur une présence minimaliste (5 à 15 spots par semaine seulement), mais étalée de manière récurrente, avec des spots placés dans des horaires pertinents et si possible contextuels.

Par exemple, le dispositif "Fil rouge" de NRJ Global Régions propose la diffusion de 3 spots par jour (du lundi au vendredi ou du mercredi au samedi, par exemple) durant 4 semaines consécutives par mois durant plusieurs mois. Dans l’offre, les spots peuvent être planifiés en floating ou en THI. Pour motiver les annonceurs, NRJ Global Régions propose de très fortes remises à partir de 3, 6 ou 12 mois d’engagement sur plusieurs villes. NRJ Global Régions s’appuie sur les données Médiamétrie qui montrent qu’il faut 10 jours pour atteindre 90% de l’audience.

Il est recommandé une planification en THI, car il est capital pour la réussite de ce type de dispositif que les spots touchent avec répétition le même groupe cible durant chaque vague de 10 jours. Le floating permettra certes d'atteindre plus d'auditeurs, mais avec moins de répétition et donc beaucoup moins d'efficacité (sauf si le client utilise d'autres médias en même temps).