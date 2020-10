Comment mesurer l'audience de son podcast ?

Profil des auditeurs, étendue de la diffusion, outils de mesures, perspectives de monétisation, vocabulaire utilisé... Tels sont les sujets abordés par 3 experts invités : Julien Loisy (président, Podcastéo), Cédric Bégoc (director of content France, ACAST) et Jean-Paul Dietsch (directeur de l’ACPM OJD).

Par exemple, saviez-vous que l'"audience" fait plutôt référence au qualitatif (le profil de l'auditeur) et la "diffusion" au quantitatif ? Que les mesures d'audience sont techniquement difficiles à déterminer, car il est possible de générer de la "fausse audience" ? On en apprend beaucoup en écoutant cette conférence d'une heure riche en contenus intelligents et concrets. Une discussion animée par Xavier Eutrope (rédacteur, La revue des médias de l’INA)