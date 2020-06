Comment les marseillais consomment-ils la radio ?

À Marseille comme ailleurs, la radio, c’est avant tout la compagne du matin. En effet, 76% des marseillais déclarent avoir l’habitude d’écouter la radio tous les jours ou presque le matin avant 9h (48% tous les jours + 28% presque tous les jours). Média du petit matin qui permet de rythmer son temps et de donner des repères. La radio est également très consommée le reste de la matinée : entre 9h et 12h, 40% des marseillais déclarent l’écouter régulièrement avant que n’arrive l’heure du déjeuner. Musique et Information, le duo gagnant des antennes de la FM. Pour les programmes les plus écoutés, les marseillais vont d’abord privilégier, la musique (84%) et les actualités (65%). Par ailleurs, même si les systèmes de diffusion numériques se sont beaucoup développés, la FM demeure de très loin le principal mode de réception pour 91% des marseillais.