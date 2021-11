Comment équiper votre Home Studio ?

Des logiciels, des micros, des consoles, des cartes son... et beaucoup d'autres choses encore. Point commun des outils utilisés par les radios communautaires aux quatre coins du globe : la facilité d'utilisation mais aussi le faible coût et la robustesse des produits soumis, souvent, à des conditions climatiques extrêmes. Dans certains endroits, il faut aussi s'appuyer sur l'énergie solaire à défaut d'un réseau électrique disponible. Chacun y va de ses solutions pour produire et diffuser. C'était aussi l'objet de cette discussion, hier après-midi, dans le cadre de la Remote Radio Week : comment équiper son Home Studio ? Une discussion pleine d'idées à mettre en oeuvre facilement et rapidement...