Code Jingles célèbre le printemps et offre 100 sfx

La librairie gratuite comprend 25 éléments de la collection Plastic Surgery I, 55 de la collection Plastic Surgery II et 20 de la toute nouvelle série Code One SFX. Comme plusieurs radios à travers le monde, faites entendre vos couleurs haut et fort avec les SFX de Code Jingles" précise le studio qui propose cette opération valable jusqu'au 15 avril inclus.Pour en bénéficier, vous devez vous rendre sur cette page ( ICI ) où il vous suffit d'entrer le code promo 100FREESFX au Checkout.