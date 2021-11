Clara Luciani en concert avec Hit West

Rédigé par Brulhatour le Mercredi 24 Novembre 2021 à 12:00 | modifié le Mercredi 24 Novembre 2021 à 12:00

Hit West invite Clara Luciani et ses auditeurs pour un nouveau concert privé qui se déroulera le mercredi 1er décembre au MeM à Rennes. Les auditeurs peuvent gagner leurs places sur Hit West (99.2 FM à Rennes) et chez les partenaires du concert : l’Espace Culturel Leclerc – Saint Grégoire Le Centre et Hyundai groupe GCA à Rennes...