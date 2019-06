Clap de fin pour Les Croissants

Ce nouveau média voulait proposer une expérience à mi-chemin entre la radio et le podcast. Grâce à son application mobile et quelques questions pour déterminer les centres d’intérêt de chaque utilisateur, "Les Croissants" proposait une matinale radio personnalisée construite grâce à un logiciel d’intelligence artificielle. Une idée audacieuse certes, en pleine expansion autour de l’audio digital, mais qui n'a pas convaincu le public : "Cela fait plus d’un an que nous cherchons des fonds auprès d’investisseurs, de business angels et de proches. Hélas, nous n’avons jamais réussi à réaliser un tour de table suffisant pour garantir la poursuite viable du projet" peut-on lire sur le site web de l'entreprise qui est en cessation de paiement.L'entreprise revendique 107 738 € de chiffre d’affaires pour 126 500 € investis au total et 1 815 abonnés différents...