"Le Morning sans filtre" : la nouvelle matinale de Virgin Radio

"Je suis heureux d'accueillir Guillaume Genton et son équipe : Diane Leyre, Miss France 2022 et Fabien Delettres pour incarner la nouvelle matinale de Virgin Radio, un rendez-vous qui se veut ancré dans le quotidien des Français. Les auditeurs pourront compter sur leur bienveillance, leur bonne humeur et leur proximité dès la rentrée" promet Frédéric Pau, directeur délégué de Virgin Radio.

Pour Constance Benqué, présidente de Lagardère News : Je suis ravie de l'arrivée de Guillaume Genton à la tête de la matinale de Virgin Radio et de ses deux camarades : Diane Leyre, Miss France 2022 et Fabien Delettres Ils sauront, j'en suis sûre, créer une matinale chaleureuse et ainsi nouer un lien fort avec les auditeurs de la station. Je leur souhaite pleine réussite dans cette nouvelle aventure".