Christophe Decroix nommé Chef du service Etranger de RTL

Christophe Decroix commence sa carrière à Kanal Océan Indien en 1987. En 1998, il est reporter et présentateur à Radio Fréquence Nord. Il rejoint RTL en Janvier 1990 en tant que correspondant du Bureau RTL / Nord-Pas-de-Calais. En novembre 2001, il intègre la rédaction de la rue Bayard à Paris comme rédacteur en chef avant de présenter les journaux de la matinale (6h et 7h30) l’année suivante. En janvier 2003, et pendant 3 ans, il assure la présentation du Journal Inattendu le samedi, l’une des émissions mythiques de RTL. En 2012, il choisit de revenir sur le terrain et intègre le service étranger de la première radio de France.



Depuis, il sillonne le monde (Centrafrique, Irak..) couvre les grands événements internationaux (élections aux USA), suit les voyages officiels de la Présidence de la République… pour informer les auditeurs de RTL sur l’actualité internationale.