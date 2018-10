Christine & The Queens en concert privé Chérie à Rouen

Ce vendredi 19 octobre, Christine and The Queens charmera les auditeurs de Rouen pour un concert privé "Pop Love" à partir de 20h. Christine and the queens partagera un moment privilégié depuis l’Espace Culturel Beaumarchais à Maromme (13, rue de la République) : elle interprétera en live, plusieurs de ses titres, pour le plus grand plaisir des 450 auditeurs présents.

C’est un retour "triomphal" pour Christine and the Queens, l’artiste a pris le risque de se réinventer : pour son deuxième album, l'interprète de "Damn, Dis-moi" entre directement numéro un des ventes en France avec son deuxième album "Chris".