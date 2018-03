"Christina dans la radio" sur Fun Radio

Depuis ce matin, l'émission "Christina au micro" réunit Karina, Capucine Anav, Tiphaine, Meryl, Grace et les animatrices de Fun Radio (Alice, Marion et Anne-So). Les auditeurs peuvent retrouver le conducteur de la matinale de Fun radio et tous les rendez-vous habituels de "Bruno dans la Radio" mais aussi découvrir de nouvelles rubriques, toutes conjuguées au féminin pluriel. "Une émission, un gros délire, fait par des filles, mais pas que pour les filles" annonce Fun Radio qui rebondit ainsi sur la Journée internationale des droits des femmes qui a lieu demain jeudi.