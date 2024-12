Chérie FM passe le 31 décembre avec Bob Sinclar

Dès 20h, les auditeurs de Chérie FM pourront revivre les moments musicaux et événementiels qui ont marqué 2024. Les animateurs feront découvrir ou redécouvrir les infos "Feel Good" et les plus grands titres qui ont rythmé l’année, le tout dans une ambiance chaleureuse et festive. Pour entamer 2025 sur une note festive, Chérie FM accueillera Bob Sinclar, figure emblématique des années 2000. À partir de minuit, le DJ prendra les commandes pour un mix exclusif spécialement conçu pour l’occasion. Une programmation inédite promet de faire danser les auditeurs jusqu’au bout de la nuit.

Avec cette soirée spéciale, Chérie FM souhaite offrir à ses auditeurs une expérience festive et positive, fidèle à son positionnement "Feel Good". Une soirée pensée pour célébrer l’arrivée de 2025 en musique et avec beaucoup de bonne humeur.