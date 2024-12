Chérie FM offre une rencontre exclusive avec Santa

Chérie FM met à l’honneur ses auditeurs en organisant une rencontre exclusive avec Santa, l’une des artistes montantes de la scène musicale française. Ce jeudi 19 décembre, seuls 10 gagnants vivront un moment unique en compagnie de la chanteuse dans le cadre intimiste du "Troyes Fois Plus", situé au cœur de Troyes.

Durant une heure, cet événement inédit proposera aux participants un live privé, permettant de redécouvrir Santa dans une performance chaleureuse et immersive, loin des grandes scènes habituelles. Cet instant sera l’occasion pour les auditeurs d’échanger avec l’artiste et d’apprécier son talent dans des conditions privilégiées.