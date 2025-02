Champagne FM accueille les élèves de la Star Academy

Après une saison marquée par de grandes performances, les élèves de la Star Academy 2025 poursuivent leur parcours avec une grande tournée à travers la France.

Avant de retrouver leur public sur scène, ils feront une escale exclusive sur Champagne FM, l’occasion pour eux de partager leur expérience avec les auditeurs. Durant cette émission spéciale, les académiciens reviendront sur les temps forts de leur aventure, de leur arrivée au château aux primes en passant par les défis et les amitiés nouées. L’émission sera également l’occasion d’en apprendre plus sur le Star Academy Tour 2025 et sur ce qui attend les académiciens dans les prochains mois.

Pour cette soirée, les élèves seront accueillis par Ruben, Jess et Manu, figures emblématiques de Champagne FM.