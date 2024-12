Les 10 webradios de FIP fêtent la diversité musicale pour le Nouvel An

La soirée débutera à 20h avec une programmation consacrée au meilleur de chaque webradio. Les auditeurs pourront se laisser porter par une sélection soigneusement choisie, reflétant l’ADN de FIP : des titres issus de FIP Jazz, FIP Rock, FIP Pop, FIP Reggae, FIP Hip Hop, FIP Metal, FIP Monde, FIP Nouveautés et FIP Sacré Français. Cette première partie de soirée, tout en douceur, proposera une balade musicale riche en découvertes et en émotions, rendant hommage à la singularité de chaque genre représenté.

Puis, à partir de 22h, place à l’énergie et à la fête ! Les webradios FIP Electro et FIP Groove prendront le relais pour transformer cette soirée en une véritable piste de danse. Une montée en puissance rythmée qui accompagnera les auditeurs jusqu’aux douze coups de minuit, et bien au-delà, pour commencer 2025 sous le signe de la fête.