Radio Fajet célèbre ses 40 ans avec un marathon radio

Depuis sa création en 1985, Fajet est bien plus qu’une radio. C’est un espace d’expression pour les jeunes, les artistes et les acteurs locaux. Avec plus de 100 bénévoles chaque saison et une soixantaine d’émissions traitant de sujets variés, la station a su devenir un acteur incontournable de la vie culturelle et sociale nancéienne. Son engagement dans l’éducation aux médias et son soutien aux initiatives locales en font une référence en matière de radio citoyenne et solidaire.