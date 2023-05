Chaque mois, 30 millions de Français à l’écoute des Indés Radios

Cette puissance se décline en région avec une couverture mensuelle des Indés Radios de 4.0 millions (58.2% de la population / 54.4% de plus que le challenger) en Auvergne-Rhône-Alpes, de 1.2 million (50.1% de la population / 34.0% de plus que le challenger) en Bourgogne-Franche-Comté, 1.7 million (59.7% de la population / 41.8% de plus que le challenger) en Bretagne, 1.2 million (54.4% de la population / 59.5% de plus que le challenger) en Centre-Val de Loire, 2.8 millions (59.7% de la population / 46,7% de plus que le challenger) dans le Grand-Est, 3.0 millions (60.1% de la population / 57.3% de plus que le challenger) dans les Hauts-de-France, 5.3 millions (51.5% de la population / 53.3% de plus que le challenger) en Île-de-France, 1.5 millions (52.9% de la population / 26.9% de plus que le challenger) en Normandie, 2.6 millions (48.6% de la population / 41.3% de plus que le challenger) en Nouvelle-Aquitaine, 2.7 millions (52.5% de la population / 61.5% de plus que le challenger) en Occitanie, 2.1 millions (47.9% de la population / 43.0% de plus que le challenger) en Provence-Alpes Côte d’Azur et 2.2 millions (68.2% de la population / 65.1% de plus que le challenger) dans les Pays de la Loire.