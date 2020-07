Chaque jour, Radio 6 attire plus de 100 000 auditeurs

Malgré deux mois consécutifs non sondés, et une reprise en berne sur la période Mai Juin 2020 où de nombreux auditeurs sont restés en télétravail où travail partiel, Radio 6 se félicite de ces excellents résultats. L’ensemble de l’équipe antenne n’a pas démérité en ayant assuré du 15 mars au 11 mai sa mission d’accompagnement, d’aide, et de réconfort auprès de ses auditeurs dans un contexte difficile et très particulier. La rédaction a de son côté poursuivi la fourniture de flashes et journaux dans les mêmes conditions que la période d’avant confinement. Radio 6 profite de la parution de ces résultats pour souligner qu’en dépit du caractère "exceptionnel" de la situation et des difficultés économiques dont elle a souffert tout comme l’ensemble des acteurs de la région, elle n’a jamais cessé d’assurer une véritable mission de service public.