Chaque jour, RMC est écoutée par 761 000 franciliens

Avec 7.6% de part d'audience, RMC enregistre la plus forte progression, toutes stations confondues (+ 1.1 point en un an). La radio Généraliste de NextRadioTV signe parallèlement 7.6% d'audience cumulée, en légère baisse sur un an.

Dans le détail, plusieurs émissions de RMC sont en progression. C'est le cas de "Bourdin Direct (+ 0.7), des "Grandes Gueules (+ 2.7), de "Radio Brunet" (+ 1), de "M comme Maitena" (+ 1.2) et de l'émission "Team Duga" (+ 0.4). "Cette très bonne dynamique, déjà observée la semaine dernière par la publication de l’étude nationale 126 000 Radio, conforte la stratégie Radio-TV-Digitale de RMC et annonce de très belles perspectives à quelques semaines de la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018" prévient RMC.