Chaque jour, 46.2 millions de Français surfent sur le web

Les 25-49 ans sont particulièrement adeptes de ces sites et applications : 38.9% d’entre eux s’y sont connectés chaque jour. Ce taux atteint 45,6% chez les Femmes CSP+. La catégorie a enregistré son pic d’audience mensuel le mercredi 28 juin, premier jour des soldes, avec 18.7 millions de visiteurs uniques. Le top 10 de l’univers Sites marchands généralistes témoigne de la diversité des acteurs de la

catégorie, et reflète l’émergence rapide de nouvelles plateformes de e-commerce.

En juin 2023, 54.7 millions d’individus se sont connectés à Internet au cours du mois, soit 85.9% des Français. Chaque jour, 46.2 millions d’entre eux ont surfé sur le web : c’est 1.8 million de plus que l’an passé.