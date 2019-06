Chante France : une fête de la musique très matinale

Pour l'occasion, Mickaël Dorian, Marie-Léty et Marlène Martel seront présent sur place dès 6h, pour une matinale spéciale Fête de la musique en direct du Pavillon des Fleurs. Interview des artistes présents, des commerçants qui travaillent à Rungis mais aussi de Jack Lang qui sera de passage sur cette Fête de la musique "la plus tôt de France". Les auditeurs lève-tôt sont invités à s'inscrire sur chantefrance.com pour assister à cette émission spéciale en direct du marché de Rungis. Les auditeurs de Chante France pourront également suivre cette matinale sur la page Facebook de la radio avec de nombreuses vidéos.

Le Marché de Rungis fête ses 50 ans et soufflera ses bougies sur Chante France, pour l'occasion.





Chante France est diffusée à Paris et Beauvais sur 90.9, à Chartres et à Dourdan sur 96.7, ainsi qu'en DAB+ à Paris, Lille, Lyon et Strasbourg.