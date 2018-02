10 auditeurs de la station auront le privilège de rencontrer son leader Nicolas Sirkis avant le lancement du concert lors d’un "Meet and Greet" organisé par Champagne FM et le label du groupe. Suivra la remise des places pour le concert du soir des mains de Nicolas SIRKIS en personne.

Le jeu est en cours dans "Le Tube gagnant", tous les jours entre 09h00 et 20h00.