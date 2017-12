Champagne FM apporte son soutien au Père Noël Vert

"1 cadeau acheté, 2 places offertes", tel était le principe de ce projet porté par Champagne FM. 15 jours de communication de la station auront suffi pour récolter les 2 000 cadeaux dont l’association avait besoin pour illuminer le Noël des enfants. Soprano, Black M, arcadian, Slimane, Léa Paci, John Mamann, Odyssey et bien d’autres ont répondu à l’appel de la radio, sensibles à la cause et "ont enflammé la scène du Capitole devant un public très réceptif" souligne Champagne FM.