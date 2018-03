Challenge relevé pour les 45 heures de Rico sur NRJ

Aymeric Bonnery et toute l’équipe du Rico Show ont donc relevé le défi haut la main. Le challenge avait démarré vendredi 9 mars à 23h et s’est terminé dimanche 11 mars à 20h : plus 45 heures de direct non-stop pour "ramener le record à la maison" dixit l'animateur.