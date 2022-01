Cette semaine, c'est la Radio&Podcast Week

Et à chaque jour son thème : "L’audience mondiale" (lundi 17), "L’audience nationale" (mardi 18), "L’audience régionale" (mercredi 19), "L’audience locale" (jeudi 20) et "L’audience de marques" (vendredi 21). Pour aller droit au but, toutes les sessions quotidiennes de cette Radio&PodcastWeek dureront 30 min avec une première partie consacrée à la radio (30 min) et une seconde partie consacrée au podcast (30 min). S'ajouteront également des webinaires. Enfin, nos collègues de RedTech proposeront aussi plusieurs sessions exclusivement en anglais tous les jours à partir de 14h.Toute les sessions sont à suivre en direct sur ConnectOnAir , sur l'ensemble de nos sites et sur nos réseaux sociaux avec une nouveauté cette année : la diffusion en direct sur LinkedIn (vous devez posséder un compte pour y accéder).Vous pouvez aussi suivre les directs et immédiatement accéder aux replays en utilisant le player ci-dessous. En cliquant sur le bouton playlist en haut à droite, vous accéderez à tous les directs ou replays :