Cet été, Radio France confirme ses bons résultats d’audience

France Inter est la première radio de France avec 10.6% d’audience cumulée, soit 5 742 000 auditeurs quotidiens. La chaîne franceinfo gagne 24 000 auditeurs en un an et réunit chaque jour 4 177 000 auditeurs, soit 7.7% d’audience cumulée. La part d’audience de la station progresse fortement : + 0.6 point en un an, à 4.1%.

France Culture réalise de bons résultats avec 2.7% d’audience cumulée. La station gagne 236 000 auditeurs et touche désormais 1 441 000 auditeurs par jour, pour une PDA de 2.1% (+ 0.4 point).

France Musique réalise également de bons résultats avec 2.0% d’audience cumulée (+ 0.4 point en un an). Avec 231 000 auditeurs supplémentaires, ils sont chaque jour 1 077 000 à l’écoute de la station.