Céline Géraud rejoint Europe 1 Sport

Céline Géraud a débuté sa carrière en 1991. Formée au Celsa et au CFPJ, elle s’est illustrée aussi bien en presse écrite que dans les plus grands groupes audiovisuels parmi lesquels TF1, France Télévisions ou encore RMC, à différents postes et niveaux de responsabilité. Elle fut notamment à la tête d’émissions aussi emblématiques que Stade 2 ou Automoto. Sportive de haut-niveau, Céline Géraud a été sélectionnée en équipe de France de judo, avec laquelle elle fut sacrée championne d’Europe en 1984, double championne de France, vice-championne du monde en 1986 et championne lors du Tournoi International de Paris.