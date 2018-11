Ce week-end, Radio France fête le livre

Cette année, Radio France veut réinventer l’événement en plaçant plus que jamais les auteurs au coeur de la manifestation. Pour faire de "Radio France fête le livre" un lieu de rencontres entre les auteurs et leurs publics, des "speed-booking" seront organisés : les auteurs disposeront de dix minutes pour séduire le public. Au-delà de l’échange littéraire, c’est aussi une manière ludique et dynamique pour chacun de trouver sa prochaine lecture. Ces speed-booking seront également captés en vidéo pour une diffusion sur les réseaux sociaux. Avec cette nouveauté, Radio France confirme, une fois de plus, son rôle de prescripteur.