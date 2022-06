Ce sera "La Nuit de la radio", le 16 juin

Depuis 2001, les auteurs de la commission des œuvres sonores de la Scam proposent, avec "La Nuit de la radio", une expérience d’écoute collective, organisée avec l’INA et Radio France. Un programme, réalisé à partir d’archives sonores sur un thème renouvelé chaque année, se découvre casque sur les oreilles, sous les étoiles de l’été. Divulguée à Paris pour sa première écoute, "La Nuit de la radio" s’inscrit également dans la programmation de plusieurs festivals de l’été.

Le choix des thématiques permet de puiser librement dans l’histoire de la radio et d’inventer un récit singulier libéré des formats et des contraintes chronologiques.