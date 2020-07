Capsao arrive dans le Sud et continue son déploiement

Média original dans le paysage radiophonique français avec sa programmation musicale latino et ses contenus culturels, voyage et détente, "Capsao diffuse du positif et donne le sourire aux auditeurs au quotidien. Plus qu'une radio, c'est un état d'esprit, où le positivisme et le partage sont les principaux moteurs et valeurs : pour toujours rester proche de ses auditeurs en leur apportant bien-être, joie et évasion, et diffuser auprès du plus grand nombre la culture latino".