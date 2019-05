Canada : une collaboration entre les radios communautaires et StatsRadio

L’entente de 2 ans prévoit une implantation graduelle sur l’ensemble du territoire canadien, en débutant par l’Ontario et le Nouveau-Brunswick. Ce projet a été rendu possible grâce au financement du gouvernement du Canada. Plus d’un million de Canadiens dont le français est la langue maternelle vivent à l’extérieur du Québec dans un contexte de situation minoritaire. Les radios francophones sont des piliers importants de leurs communautés francophones. Avec cette entente l’Alliance permettra à ses membres de mieux comprendre leur auditoire et aussi d’en démontrer la pertinence aux annonceurs afin de mieux se positionner dans les marchés de plus en plus compétitifs de la publicité.